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Карелия заняла 9-е место среди регионов страны по решению обращений граждан с «прямой линии» президента РФ

Новости. Общество
15:27, 21 Декабря 2021
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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В республике положительно решены 1 723 обращения, поступивших от жителей на «прямую линию» президента страны в июне этого года, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Так, 30 июня состоялась «прямая линия» президента России Владимира Путина. Поступившие на нее обращения граждан проанализировали эксперты Общероссийского народного фронта.

Маршрутизация сообщений по направлениям и исполнителям осуществляется в информационной системе «ОНФ: Помощь». В этой работе принимают участие эксперты Общероссийского народного фронта, добровольцы, представители региональных органов власти.

В республике были обработаны все сообщения. Наиболее актуальными стали темы, связанные с социальным обслуживанием, противодействием коронавирусу, медициной, ЖКХ, образованием, водо- и газоснабжением, ремонтом дорог и общественным транспортом.

Доля решенных обращений составляет 39%, исключая сообщения, не содержащие определенного запроса, контактной информации или отправленные повторно. По этому результату Карелия занимает 9-е место среди субъектов РФ (на первом месте — регион, в котором реализовано 58% обращений).

В частности, по просьбам жителей республики с 11 августа организованы пассажирские перевозки по маршрутам № 609 «Петрозаводск–Эссойла–Крошнозеро–Пряжа–Петрозаводск» и № 609А «Петрозаводск–Пряжа–Крошнозеро–Эссойла–Петрозаводск». Зимой автобусы продолжат совершать эти рейсы.

Благодаря сотрудничеству правительства Карелии и компании «РЖД» также организовано пригородное сообщение по маршруту «Лодейное Поле–Питкяранта–Сортавала». Обслуживают новый маршрут современные рельсовые автобусы «Орлан». Расписание составлено с учетом возможной пересадки в Лодейном Поле на скоростные поезда «Ласточка», двигающиеся как в направлении Петрозаводска, так и до Санкт-Петербурга.

Еще одним важным вопросом стала пожарная безопасность населенных пунктов республики. В поселке Луусалми Калевальского района организована и постоянно действует добровольная пожарная команда. Отряд состоит из пяти человек, есть автомобиль для подвоза воды, необходимое пожарно-техническое оборудование. Администрация сельского поселения отремонтировала здание для размещения пожарной автоцистерны.

Работа с заявлениями жителей Карелии, обратившихся на «Прямую линию», продолжается.

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Комментарии

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Кеша
2021-12-21 16:41:30
Без пинков Президента РФ местные чинуши совсем работать разучились или не умели никогда .
Экспeрд
2021-12-21 15:49:20
У фрау эмми там целое машинописное бюро :)
кир
2021-12-21 15:44:35
Ага, щас! Президент будет заниматься вашими тряпками и куклами. :)
Суэнвик
2021-12-21 16:43:41
кир, Сказал Кто?
Гость
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