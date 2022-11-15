Карелия заняла первое место в России по числу разбоев и грабежей

Республика Карелия возглавила десятку регионов, где за 10 месяцев зафиксирован рост грабежей и разбоев на 100 тысяч населения, следует из портала правовой статистики генпрокуратуры РФ..

В Карелии в среднем совершается чуть более 57 нападений на 100 тысяч населения. В список 10 регионов, где также высок этот показатель, попали Тыва, Архангельская область, Амурская область, Бурятия, Новгородская область, Волгоградская область, Челябинская область, Смоленская область, Тверская область.

Наименьший уровень грабежей и разбоев отмечается в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, НАО, Карачаево-Черкессии, Чувашии и Адыгее.