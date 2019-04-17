Карельские рыбаки провалились в трещину на Ладоге

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Жители Питкярантского района поехали на рыбалку на самодельном самоходе, сообщили в МЧС Карелии.
Инцидент произошел на льду Ладожского озера 6 апреля. Жители п. Хийденсельга на самодельно изготовленном снегоходе поехали на рыбалку. В результате они провалились в трещину.
Их обнаружил один из жителей поселка и помог выбраться.
Информация о спасении рыбаков в МЧС поступила на следующий день.
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