Карельские рыбаки провалились в трещину на Ладоге

Жители Питкярантского района поехали на рыбалку на самодельном самоходе, сообщили в МЧС Карелии.

Инцидент произошел на льду Ладожского озера 6 апреля. Жители п. Хийденсельга на самодельно изготовленном снегоходе поехали на рыбалку. В результате они провалились в трещину.

Их обнаружил один из жителей поселка и помог выбраться.

Информация о спасении рыбаков в МЧС поступила на следующий день.