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Карельские салоны красоты, закрытые из-за коронавируса, обратились к Путину

Новости. Общество
09:24, 24 Апреля 2020
фото: pixabay
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Инициативная группа предпринимателей в Карелии направила письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой снять запрет на работу салонов красоты и парикмахерских.

Предприниматели сообщили президенту, что они находятся в тяжелом экономическом положении и несут убытки. Авторы обращения указали на то, что региональный запрет на работу их заведений провоцирует теневую деятельность мастеров на дому.

Бизнесмены заявили, что гарантируют полное соблюдение правил и готовы ужесточить меры безопасности.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-04-24 09:54:59
Люди умирают от пневмонии ( а сколько ещё от онкологии , диабета и т.д ) , а закрывают всех , всё и вся от короновируса , Здравый смысл потерян напрочь . Одна политика и никакой медицины (((((((((((( :)
Гость
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