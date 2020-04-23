Карельские салоны красоты, закрытые из-за коронавируса, обратились к Путину

Инициативная группа предпринимателей в Карелии направила письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой снять запрет на работу салонов красоты и парикмахерских.

Предприниматели сообщили президенту, что они находятся в тяжелом экономическом положении и несут убытки. Авторы обращения указали на то, что региональный запрет на работу их заведений провоцирует теневую деятельность мастеров на дому.

Бизнесмены заявили, что гарантируют полное соблюдение правил и готовы ужесточить меры безопасности.

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