Карельские ученые провели масштабную экспедицию в Кондопожском районе

Ученые изучили карельский язык и культуру в Кондопожском районе.

В конце сентября карельские ученые провели экспедицию в 12 деревень Кондопожского района с целью сохранения карельского языка и культурного наследия. Итогами экспедиции поделились в группе Карельского научного центра РАН.

Исследователи из Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН собрали уникальные материалы о карельском языке, народных верованиях и традициях. Сообщается, что было записано более 10 часов аудиозаписей на карельском и русском языках, включая рассказы о быте, песнях и заговорах.

Особое внимание уделялось изучению диалектных особенностей карельского языка, а также влиянию на него русского языка и других культур. Ученые отметили, что в некоторых деревнях карельский язык сохранился лучше, чем в других, и что многие жители до сих пор используют его в повседневной жизни.

«Жители посещенных поселений до сих пор помнят дорожные молитвы, лечебные заговоры и используют их в быту», — поделился Сергей Минвалеев, научный сотрудник сектора этнологии ИЯЛИ КарНЦ РАН.

Как сообщают сотрудники КарНЦ РАН, некоторые фрагменты записанной карельской речи будут размещены на Аудиокарте прибалтийско-финских языков Карелии и сопредельных областей в корпусе ВепКар. Кроме того, в экспедиции оценивали туристический потенциал территории. Как отмечают специалисты, деревни, находящиеся возле автомагистралей, могут быть включены в туристический поток благодаря своей культурной и природной составляющей.