Карельский научный центр РАН покупает оборудование за 15 млн рублей

В Карельском научном центре (КарНЦ) РАН создадут современную лабораторию, специализирующуюся на ПЦР-исследованиях и диагностике заболеваний.

"Одно из ведущих направлений научного центра – биологическое, поэтому мы решили обновить оборудование для молекулярно-генетических исследований – это современные методы исследования нуклеиновых кислот: ДНК, РНК, активность генов. Мы закупаем комплекс оборудования для ПЦР-исследований", – рассказали ТАСС в КарНЦ.

По информации Минобрнауки России, в рамках федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ" Карельский научный центр РАН получил 15,3 млн рублей на закупку оборудования. Новая ПЦР-лаборатория потребует около двух третей от этой суммы. Техника, на которой сейчас ведут исследования карельские специалисты-генетики, работает в центре уже около 15 лет. В планах руководства КарНЦ открыть новое медико-биологическое направление для диагностики заболеваний на молекулярно-генетическом уровне, пишет ТАСС.

Помимо новой лаборатории средства федеральной субсидии также пойдут на закупку двух аппаратов для подготовки проб, необходимых для работы сотрудников институтов геологии и леса. "До настоящего времени эти работы производились вручную. Сейчас благодаря этому оборудованию процесс будет автоматизирован, станет возможным проводить более качественные исследования", – рассказали в центре.

Ранее сообщалось, что на базе Межрайонной больницы № 1 в Костомукше откроют ПЦР-лабораторию.