Карельский парламент направит в Минсельхоз России обращение о необходимости изменения правил выделения участков для форелеводства

Сегодня, 15 июля, депутаты Законодательного собрания Карелии приняли решение направить обращение к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву о необходимости изменения правил формирования участков для форелеводства.

Авторы предложения — парламентарии Элиссан Шандалович, Евгений Беседный, Тимур Зорняков, Валерий Шоттуев и Алексей Орлов.



Депутаты отметили, что получают большое количество сообщений от жителей республики, обеспокоенных состоянием пресноводных водоемов, на которых расположены форелевые хозяйства. Зачастую это препятствует использованию воды из озер и рек в качестве питьевой и может отрицательно сказываться на здоровье населения.



В обращении парламентарии предложили установить размер минимальной границы между рыбоводными участками в 500 метров, так как эта мера позволит минимизировать отрицательное воздействие рыбоводных хозяйств друг на друга и на окружающую среду. Также депутаты указали на необходимость изменения методики расчета проектной мощности форелевого хозяйства, в части определения не минимального, а максимального ежегодного предельного объема изъятия рыбы из водного объекта.



Ранее на заседании парламентского Комитета по природным ресурсам и экологии представители профильного органа исполнительной власти Карелии, общественных и научных организаций поддержали данную инициативу депутатов.



По мнению парламентариев, изменение нормативной правовой базы по использованию рыбоводных участков в Карелии снизит негативное влияние форелевых хозяйств на пресноводные водоемы республики.