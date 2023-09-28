Карельский пенсионер устроил ДТП на границе с Финляндией

Вечером 2 октября житель Лахденпохского района республики получил травмы, оказавшись в кювете.

В понедельник, 2 октября, в 19.50, в Лахдепохском районе рядом с пунктом пропуска «Сювяоро» 66-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате ДТП 66-летний мужчина получил травмы, его отвезли в больницу, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.



Напомним, ранее «Столица на Онего» сообщала о двух подряд погонях дорожной полиции за нарушителями, в том числе, со стрельбой.