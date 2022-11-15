Карельский железнодорожный маршрут стал лучшим в России

Туристы оценили комфортабельность и удобный график

Как сообщает пресс-службы Правительства России, внутренний туристический поток с декабря 2022 года по март 2023 года, по предварительным оценкам, составит до 18 млн человек. Это на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне. Рост туристического потока требует серьезных мер и ресурсов, чтобы гарантировать путешественникам необходимый уровень сервиса и безопасности. Поэтому вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал регионы организовать эти каникулы для туристов лучшим образом.

— В преддверии зимних каникул прошу взять на особый контроль безопасность пребывания гостей, а также проведение массовых новогодних мероприятий. Наши граждане должны получить качественные услуги и высокий сервис обслуживания, — заявил Чернышенко.

Как сообщает карельское управление по туризму, железнодорожный круиз «В Карелию» занял первое место в номинации «Экскурсионный туристический маршрут» Всероссийской туристической премии «Russian Traveler Awards 2022».

«График движения рассчитан так, чтобы дать возможность осмотреть новые города не урывками, а провести в них несколько часов», — отзываются о нем туристы.

Этот круиз РЖД запустили год назад, в сентябре 2021-го. Поезд, оснащенный как отель на колесах, курсирует по маршруту Москва — Петрозаводск — Сортавала — Горный парк «Рускеала» — Выборг — Москва.