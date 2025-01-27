Заключенные колонии в Карелии берут уроки жизни у Чехова

Со дня рождения классика русской литературы 29 января 2025 года исполнилось 165 лет.

Со дня рождения классика русской литературы Антона Павловича Чехова 29 января 2025 года исполнилось 165 лет.

Как сообщили в паблике УФСИН России по Республике Карелия, в честь памятной даты для лиц, отбывающих наказание в Исправительной колонии №7, создан специальный стенд, на котором представлены самые известные рассказы и повести, написанные Чеховым.

Кроме того, сотрудники учреждения организовали литературный вечер, в ходе которого присутствующим напомнили о жизненных вехах великого писателя, а также о том, какой вклад он внес в развитие русской литературы и театра.

В завершении встречи осужденные прочли отрывки из самых популярных у россиян произведений автора – «Вишнёвый сад», «Три сестры», «Дама с собачкой», «Толстый и тонкий», «Человек в футляре» и других.