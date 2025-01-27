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Заключенные колонии в Карелии берут уроки жизни у Чехова

Новости. Общество
18:00, 29 Января 2025
фото: © УФСИН России по Республике Карелия / VK

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Со дня рождения классика русской литературы 29 января 2025 года исполнилось 165 лет.

Со дня рождения классика русской литературы Антона Павловича Чехова 29 января 2025 года исполнилось 165 лет.

Как сообщили в паблике УФСИН России по Республике Карелия, в честь памятной даты для лиц, отбывающих наказание в Исправительной колонии №7, создан специальный стенд, на котором представлены самые известные рассказы и повести, написанные Чеховым.

Кроме того, сотрудники учреждения организовали литературный вечер, в ходе которого присутствующим напомнили о жизненных вехах великого писателя, а также о том, какой вклад он внес в развитие русской литературы и театра.

В завершении встречи осужденные прочли отрывки из самых популярных у россиян произведений автора – «Вишнёвый сад», «Три сестры», «Дама с собачкой», «Толстый и тонкий», «Человек в футляре» и других.

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