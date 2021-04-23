Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря

Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.

Власти Карелии намерены предоставить Карельскому Поморью официальный статус территорий, исторически связанных с Соловецким монастырем. Правда, речь идет не обо всем карельском побережье Белого моря, а только о Кемском и Беломорском районах, где республиканское руководство собирается предоставлять земельные участки без торгов для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага.

Такой статус двух муниципальных образований Карелии закреплен в законопроекте, который глава республики Артур Парфенчиков внес в апреле на рассмотрение карельских парламентариев. Губернаторский законопроект предусматривает расширение перечня критериев, установленных в республике для предоставления земельных участков инвесторам без проведения торгов, а к числу таких критериев Парфенчиков и предложил отнести реализацию инвестиционного проекта, в ходе которого предполагается «строительство или реконструкция объектов коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур на отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом».

Проектом закона к территориям Республики Карелия, исторически связанным с Соловецким архипелагом, отнесены Беломорский и Кемский районы».

Однако в законопроекте главы Карелии имеются два существенных уточнения, которые распространяют действие документа фактически на одно юридическое лицо.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.