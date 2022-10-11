Рецидивист в Карелии нарисовал на конкурс умирающую от загрязнения природу

Осужденные, отбывающие наказание в Карелии, приняли участие в конкурсе православной живописи, рассказали в сообществе УФСИН республики.

В этом году организаторы традиционного конкурса православной живописи «Явление» предложили гражданам, преступившим закон, порассуждать на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

Один из участников – житель Прионежского района, который отбывает наказание за совершенное преступление в исправительной колонии №1 в поселке Надвоицы. Узнав о тематике конкурса, заключенный написал картину, на которой изобразил планету Земля. В левой части полотна представлена умирающая от загрязнений природа, а в правой — голубое небо, цветущий лес, животные. Конкурсант пояснил, что в своей работе он хотел передать простую мысль: экология – это про осознанность. Сохранить окружающий мир или нет, решать только нам, людям.



Станет ли эта картина лучшей из лучших, решит конкурсная комиссия. Затем отобранная в Карелии работа отправится в Москву и поборется за победу уже на Всероссийском этапе. Имена самых талантливых живописцев среди осужденных огласят на пленарном заседании синодального отдела по тюремному служению в рамках рождественских образовательных чтений.