Кассационный суд оставил в силе приговор замминистру Карелии по делу о рубках в Бурятии

Алексея Щепина ранее признали виновным в превышении должностных полномочий, однако от реального отбытия наказания его освободили в связи с истечением сроков давности.

Восьмой кассационный суд в Кемерове оставил в силе обвинительный приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ в отношении бывшего руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Бурятии Алексея Щепина, который сейчас занимает пост замминистра природных ресурсов Карелии, по делу о превышении должностных полномочий из-за выдачи разрешения на рубку леса в районе озера Байкал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Жалоба оставлена без удовлетворения», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Щепина признали виновным в превышении должностных полномочий. По версии суда и следствия, нарушение закона относится к 2010 году, когда Щепин на должности руководителя бурятского агентства лесного хозяйства согласовал сплошную рубку леса и незаконную добычу песчано-гравийной смеси в лесах центральной экологической зоны озера Байкал. В результате было вырублено около 1,4 тыс. кубометров леса. От реального отбытия наказания Щепин был освобожден в связи с истечением сроков давности.

В Петрозаводском городскому суде также рассматривается иск к Щепину по компенсации ущерба за незаконную рубку. Сумма исковых требований составляет более 28,8 млн рублей. Судебный процесс был приостановлен до момента рассмотрения кассационной жалобы по уголовному делу.

В Карелии Щепин работает с 2017 года, после приговора суда в июле 2021 года он уволился по собственному желанию с поста регионального министра природных ресурсов и экологии. Сейчас он занимает должность первого заместителя министра природных ресурсов Карелии.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что первый замглавы Минприроды Карелии Алексей Щепин «по-прежнему убежден в своей полной невиновности».