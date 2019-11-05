Казаки Карелии выбрали нового атамана

Отдельское казачье общество республики обзавелось новым руководителем.

В Петрозаводск состоялся отчетно-выборный круг Отдельского казачьего общества Карелии. Новым атаманом был избран руководитель хуторского казачьего общества "Казачий хутор "Знаменский" из деревни Малая Гомсельга Кондопожского района Евгений Катко, сообщается на сайте правительства.

Возглавлявший казачье общество Карелии в течение пяти лет Олег Митягин был удостоен почетного знака Главы республики "За вклад в развитие Республики Карелия". Знак атаману вручила на заседании начальник отдела Миннаца Ирина Крутикова. Решением круга Олег Митягин избран почетным атаманом организации.

Напомним, в прошлом году казаки с нагайками вышли на дороги Петрозаводска наводить порядок.