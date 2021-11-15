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«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»

Новости. Общество
14:56, 20 Ноября 2021

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Учредитель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Рекс» в Петрозаводске Анастасия Мочалова считает, что помощь четвероногим — долг каждого человека.

Об этом она рассказала в интервью «Столице на Онего»

«Я вообще считаю, что каждый человек, у которого есть большой балкон, должен как минимум одну кошку взять на передержку. Утеплить балкон и взять! Здоровая кошечка не доставит никаких хлопот», — объяснила зоозащитница.

Чем занимается ее Фонд, и что делать тем, кто хочет ему помочь, читайте в полном тексте интервью в авторской рубрике Натальи Захарчук «Кофе со сливками».

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Комментарии

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Козьма
2021-11-20 15:32:30
Кошек не люблю ,
кир
2021-11-20 15:09:28
Предельное число кошек и собак в городе должно быть. У вас ничего нет, а есть полный беспредел. :)
Полезный
2021-11-20 15:00:43
С виду не бабуля, а такую пургу несет..
Гость
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