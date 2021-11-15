«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»

Учредитель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Рекс» в Петрозаводске Анастасия Мочалова считает, что помощь четвероногим — долг каждого человека.

Об этом она рассказала в интервью «Столице на Онего»

«Я вообще считаю, что каждый человек, у которого есть большой балкон, должен как минимум одну кошку взять на передержку. Утеплить балкон и взять! Здоровая кошечка не доставит никаких хлопот», — объяснила зоозащитница.

Чем занимается ее Фонд, и что делать тем, кто хочет ему помочь, читайте в полном тексте интервью в авторской рубрике Натальи Захарчук «Кофе со сливками».