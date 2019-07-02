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Новости. Общество
20:40, 02 Июля 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Каждый второй житель России намерен работать на пенсии, сообщает Роструд

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Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Роструда, сообщают "Известия".

Примечательно, что продолжить работу по специальности после выхода на пенсию готовы 30,1% респондентов, а 25% предпочли бы устроиться на менее сложную работу с неполным графиком. Еще 27,6% намерены получить дополнительное образование, чтобы в дальнейшем работать удаленно.

При этом более 70% респондентов полагают, что возможность старшего поколения работать зависит от начальства. Не планируют продолжать деятельность после достижения пенсионного возраста 27,1% граждан, а оставшиеся 16,6% еще не задумывались об этом.

В Роструде уверены, что мнение работодателей не всегда объективно по отношению к сотрудникам старшего возраста и часто продиктовано стереотипами. Эксперты полагают, что серьезный бизнес заинтересован в работниках старше 45 лет в силу их ответственности и чувства долга.

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