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Кажется, только вчера бывший глава Карелии Худилайнен махал лопатой перед телекамерами

Новости. Общество
08:45, 11 Декабря 2021
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

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Почему борьба со снегопадом в Карелии - это ежегодная катастрофа.

Уже больше недели одной из самых обсуждаемых тем в Карелии остается … зима, точнее — снегопады, а еще точнее — уборка снега, который опять для республиканских чиновников выпал неожиданно. Карельский губернатор Парфенчиков распорядился создать во всех районах оперативные штабы, которые должны заниматься мониторингом погодной ситуации и информировать дорожников и коммунальщиков, а мэр Петрозаводска Любарский пошел еще дальше и ввел в городе режим повышенной готовности из-за — цитирую — «катастрофической ситуации после снегопада». Осталось только направить в Карелию войска для уборки снега, но боюсь, и это не поможет в неравной борьбе республиканских властей со стихией.

Кажется, только вчера бывший глава Карелии Худилайнен махал перед фото- и телекамерами лопатой, демонстрируя собственным примером, как нужно чистить городские улицы от снега. А в соцсетях уже иронизируют по поводу нынешнего председателя Петросовета Дрейзис, которая предложила горожанам вспомнить сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и «привести в порядок свою планету».

За это время прошло почти шесть лет, но в Карелии с уборкой снега мало что изменилось, и призрак губернатора с лопатой, видимо, еще долго будет бродить по городским улицам.

Авторский взгляд Валерия Поташова на ситуацию с зимней уборкой - в материале "Зима как катастрофа"

 

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Комментарии

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Hовый
2021-12-11 13:26:31
Зато не призывал вводить войска, хотя у него и был знакомый командир ядерного ракетоносца
Offff
2021-12-11 14:45:20
Hовый/ социопат. А что он сейчас вводит? Швабру?
Изя
2021-12-11 12:43:13
С приставами и бурятами всё катастрофа , к чему не прикоснутся ))) :)
1677
2021-12-11 12:08:45
прошло почти шесть лет? :) а кажется, только недавно это было. Во время летит
кир
2021-12-11 11:33:21
Простолюдины всегда хохочут и пальцем показывают, когда начальник за них работает. :)
Изя
2021-12-11 12:51:29
кир, Худилайнен человек был , да ???))) И сам работал и его кумовья , не то . что нынешные деятели )))) :)
Эндшпиль
2021-12-11 09:50:21
1,5 лярда уплочены? Г-жа Мирошник антракт муниципальный подписала? Рога и копыта, теперь пять лет хрен пойми какой кент будет отвечать за лед на дорогах? Главное в отчетах у чиновников все гладко, и противогололедные обработки имеются, по факту только кто то щеки наедает в доме 2, не более.
drug
2021-12-11 09:35:26
СМИ: ..председатель Петросовета Дрейзис, предложила горожанам .. «привести в порядок свою планету».
При этом сама позировала с лопатой на крыше здания на ул. Варламова. И после того как люди разоблачили фото - председатель куда то пропала - стыдно стало.
А во всем виноват ВВП - зачем снова нас признали Севером.
Вдруг бы у нас пальмы с бананами выросли - а теперь снова снег и его уборка.
gary
2021-12-11 09:01:30
К сожалению не ежегодная катастрофа, а ежедневная... :)
Главное флещмоб на камеры объявить
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