Кажется, только вчера бывший глава Карелии Худилайнен махал лопатой перед телекамерами

Почему борьба со снегопадом в Карелии - это ежегодная катастрофа.

Уже больше недели одной из самых обсуждаемых тем в Карелии остается … зима, точнее — снегопады, а еще точнее — уборка снега, который опять для республиканских чиновников выпал неожиданно. Карельский губернатор Парфенчиков распорядился создать во всех районах оперативные штабы, которые должны заниматься мониторингом погодной ситуации и информировать дорожников и коммунальщиков, а мэр Петрозаводска Любарский пошел еще дальше и ввел в городе режим повышенной готовности из-за — цитирую — «катастрофической ситуации после снегопада». Осталось только направить в Карелию войска для уборки снега, но боюсь, и это не поможет в неравной борьбе республиканских властей со стихией.

Кажется, только вчера бывший глава Карелии Худилайнен махал перед фото- и телекамерами лопатой, демонстрируя собственным примером, как нужно чистить городские улицы от снега. А в соцсетях уже иронизируют по поводу нынешнего председателя Петросовета Дрейзис, которая предложила горожанам вспомнить сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и «привести в порядок свою планету».

За это время прошло почти шесть лет, но в Карелии с уборкой снега мало что изменилось, и призрак губернатора с лопатой, видимо, еще долго будет бродить по городским улицам.

Авторский взгляд Валерия Поташова на ситуацию с зимней уборкой - в материале "Зима как катастрофа".