«Кешбэки, билборды, сейлы»: Госдума РФ приняла законопроект о защите русского языка

В первом чтении принят законопроект, который призван защитить русский язык от иностранных слов, аналоги которых в нем уже есть.

Госдума России в первом чтении приняла правительственный законопроект о соблюдении норм литературного русского языка, пишет «Российская газета». Документ призван защитить язык от иностранных слов, аналоги которых в нем уже есть.



Поправки вносятся в закон «О государственном языке РФ». Документ предполагает «контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами РФ норм современного русского литературного языка».



Если законопроект примут в окончательном чтении, чиновникам официально запретят использовать слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют такие же по смыслу русскоязычные.



Ориентиром для лингвистической экспертизы будут нормативные словари и справочники.



Определять порядок составления нормативных словарей будет правительство России на основании предложений комиссии по русскому языку.



«Мы избавимся от кешбэков, билбордов, сейлов», — отметила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она обратила внимание на то, что законопроект вводит запрет на написание кириллицей английских слов.



Ко второму чтению парламентарии собираются определить сферы с обязательным применением русского языка как государственного, где должно быть строгое соблюдение языковых норм.



Также ко второму чтению планируется урегулировать использование иностранных слов и выражений в коммерческом обозначении.