Кишечную палочку нашли в воде на популярных пляжах в Петрозаводске

Роспотребнадзор проверил популярные у петрозаводчан места отдыха у воды.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Карелии в августе взяли пробы воды из Онежского озера в местечке Сайнаволок, из Каменного карьера на Ключевой и из озера в местечке Лососиное. По результатам лабораторных исследований пробы не соответствует требованиям санитарного законодательства. Об это сообщили в ведомстве.

Так, в Сайнаволоке обнаружили кишечную палочку - E. Coli (2,4 *103 КОЕ/100 см3 при гигиеническом нормативе не более 100 КОЕ/100 см3). Здесь же в озере нашли колиформные бактерии (2,4 *103 КОЕ/100 см3 при гигиеническом нормативе не более 500 КОЕ/100 см3).

На Ключевском карьере вода также не прошла проверку по показателю E. Coli (кишечная палочка) — 230 КОЕ/100 см3 при гигиеническом нормативе не более 100 КОЕ/100 см3.

Проба воды, отобранная в месте отдыха у воды в озеро Лососиное в Прионежском районе не соответствует требованиям санитарного законодательства по показателю «железо», «E. Coli» (230 КОЕ/100 см3 при нормативе не более 100 КОЕ/100 см3).

Информация о качестве воды в местах отдыха у воды доведена до сведения администраций Петрозаводска и Прионежского района для рассмотрения и принятия мер, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, фекальные стрептококки живут на популярном пляже в Петрозаводске.