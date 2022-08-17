Фекальные стрептококки живут на популярном пляже в Петрозаводске

Лабораторные исследования показали, что содержание опасных бактерий в почве в популярных у петрозаводчан местах отдыха у воды превышает норму в десятки раз.

Управление Роспотребнадзора по Карелии опубликовало результаты проверки качества почвы в зонах рекреации в Петрозаводске и в Прионежском районе.

Лабораторное исследование показало, что проба почвы, отобранная в месте отдыха «Пески», не соответствует требованиям санитарного законодательства. Показатель по энтерококкам (фекальные стрептококки) составил 100 КОЕ/г при норме в 1-9 КОЕ/г. Количество общих колиформных бактерий здесь превышает норму в 10 раз.

Проверку не прошла почва, которую взяли на исследование на пляже у реки Лососинка на Гюллинга. Здесь обнаружили колиформные бактерии (100 КОЕ/г при гигиеническом нормативе 1-9 КОЕ/г). Такие же результаты показала и проба, отобранная в месте отдыха на Оежском озере на улице Московская.

Самым "чистым" оказался пляж в местечке Лососиное в Прионежском районе. Там показатель общие колиформные бактерии составил 10 КОЕ/г при гигиеническом нормативе 1- 9 КОЕ/г.

Информация о качестве воды и почвы в местах отдыха у воды доведена до сведения администраций Петрозаводска и Прионежского района, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор проверил качество воды и почвы в местах массового отдыха в Пряжинском районе.