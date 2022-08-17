Опасные бактерии обнаружили на популярных пляжах в Карелии

Роспотребнадзор проверил качеством воды и почвы в местах массового отдыха в Пряжинском районе.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Карелии взяли на проверку пробы почвы и воды на пляже на улице Советская, 5 в поселке Пряжа и «Большом пляже», располагающийся в 4 км от поселка Эссойла в сторону Петрозаводска. Об этом рассказали в ведомстве.

По результатам лабораторных исследований проба почвы, отобранная в месте отдыха в Пряже, не соответствует требованиям санитарного законодательства: показатель общие колиформные бактерии составил 100 КОЕ/г. при гигиеническом нормативе 1-9 КОЕ/г. Проба воды, взятая здесь же, не прошла проверку по показателю «железо» (0,88±0,13 мг/д3, при гигиеническом нормативе 0,3 мг/дм3) и показателю Escherichia coli (230 КОЕ/100 см3 при гигиеническом нормативе не более 100 КОЕ/100 см3).

Качество воды и почвы на «Большом пляже» под Эссойлой также не соответствуют требованиям санитарного законодательства. В почве нашли колиформные бактерии, их показатель составил 100 КОЕ/г. при гигиеническом нормативе 1-9 КОЕ/г. А показатель «железо» в воде составил 0,42 ±0,10 мг/дм3 при гигиеническом нормативе 0,3 мг/дм3.

Информация о качестве почвы в месте отдыха у воды доведена до сведения администрации Пряжинского района для рассмотрения и принятия мер, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в излюбленных местах отдыха в Петрозаводске.