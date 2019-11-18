Класс в Петрозаводске закрыли на карантин из-за ОРВИ

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За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 4329 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.
Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 5,5%.
В Петрозаводске ззарегистрировано 2355 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 24%.
Превышение эпидемического порога в районах республики не зарегистрировано.
Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность одного класса в школе №34 Петрозаводска.
За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделены респираторные вирусы (вирус парагриппа и риновирусы).
На прошлой неделе уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии превысил норму.
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