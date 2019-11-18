Класс в Петрозаводске закрыли на карантин из-за ОРВИ

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 4329 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 5,5%.

В Петрозаводске ззарегистрировано 2355 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 24%.

Превышение эпидемического порога в районах республики не зарегистрировано.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность одного класса в школе №34 Петрозаводска.

За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделены респираторные вирусы (вирус парагриппа и риновирусы).

На прошлой неделе уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии превысил норму.