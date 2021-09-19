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Клены и ясени посадят еще в одном сквере в Петрозаводске

Новости. Общество
16:20, 21 Сентября 2021
фото: © freepik

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Активных горожан приглашают на осенние экологические акции, которые пройдут в Бородинском сквере и у детской поликлиники №1.

В Петрозаводске продолжаются субботники и мероприятия по озеленению территорий. Так, 23 сентября в 16.00 управление благоустройства и экологии администрации города планирует в Бородинском сквере посадить рябины, клены, ясени и декоративные кустарники. Об этом рассказали в мэрии.

Мероприятие по озеленению территории детской поликлиники № 1 на Октябрьском проспекте пройдет 24 сентября. Присоединиться к нему могут все желающие. Участникам будет предоставлен необходимый инвентарь. Специалисты проведут традиционные мастер-классы по посадке деревьев и правильному уходу за ними. Начало мероприятия – в 16.00.

Ранее сообщалось, на трассе «Фонтаны» 25 сентября состоится второй субботник по подготовке лыжного стадиона к зимнему сезону.

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