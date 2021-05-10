Клещи покусали 101 жителя Карелии

Больше всего обращений по поводу присасывания клеща зарегистрировано в Петрозаводске - 71 из 101, сообщили в Управлении Роспотребнадзора республики.

По данным на 6 мая в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратился 101 человек, из них детей - 30 человек. В Петрозаводске зарегистрировано 71 обращение, в том числе 20 детей.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в Петрозаводске, Беломорском, Кондопожском, Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском и Сегежском районах.

За прошедшую неделю в лечебные учреждения Карелии с жалобами на укусы клещей обратились 42 человека, из них детей 13 человек. В Петрозаводске зарегистрировано 34 обращения, в том числе 10 детей.

Роспотребнадзор напомнил, что первое обращение по поводу присасывания клеща в этом году было зарегистрировано 14 апреля (мужчина, 61 год), присасывание произошло 13 апреля в окрестностях деревни Гонганалица Пряжинского района, в лесу. В 2020г. первое обращение по поводу присасывания клеща было зарегистрировано 29 марта в Пудожском районе.