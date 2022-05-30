Клещи покусали 157 человек в Карелии за неделю

С начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 557 человек, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За минувшую неделю в учреждения здравоохранения республики с жалобами на укусы клещей обратились 157 человек, из них детей 21 человек. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 86 обращений пациентов, в том числе 11 детей.

Клещи атаковали жителей республики в Петрозаводске, Костомукше, Сортавальском, Беломорском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском и Суоярском районах.

На 30 мая к медикам по поводу присасывания клещей обратились всего 557 человек, из них детей - 128. В Петрозаводске поступило 313 обращений, включая от 69 детей.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» проведены исследования 565 клещей. В результате выяснилось, что возбудителем клещевого энцефалита поражены 0,6% клещей, клещевого боррелиоза - 26,4%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза - 2,5%, возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека - 0,19%.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 18,1% от числа обратившихся, дети – 29,7%. В Петрозаводске экстренная иммуноглобулинопрофилактика понадобилась 14,4% от числа обратившихся, дети – 26,1%.

Напомним, первое присасывание клеща в 2022 году зарегистрировано 14 апреля на территории населенного пункта села Заозерье в Прионежском районе. При лабораторном исследовании клеща выявлены возбудители клещевого боррелиоза.

С начала года специфическую профилактику против клещевого энцефалита получили 8877 человек, в том числе 3585 младше 18 лет.

Неделей ранее с жалобами на укусы клещей обратился 201 человек в Карелии.