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Клещи покусали 527 человек в Карелии за неделю

Новости. Общество
11:31, 16 Июня 2022

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С начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 1339 человек.

По сообщению Роспотребнадзора Карелии, за минувшую неделю в учреждения здравоохранения с жалобами на укусы клещей обратились 527 человек, из которых 95 — дети. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 264 обращения, касающиеся в том числе и 46 детей.

Клещи атаковали жителей всех районов, кроме Муезерского и Калевальского.

Всего с начала эпидсезона от клещей пострадали 1339 человек, из них детей — 303. В Петрозаводске зарегистрировано 701 обращение (156 — дети).

В вирусологической лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» проведены исследования 1416 клещей. С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтвержден один случай клещевого боррелиоза.

Напомним, первое присасывание клеща в 2022 году зарегистрировано 14 апреля в селе Заозерье Прионежском районе.

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