Клещи покусали еще 207 жителей Карелии

С начала эпидсезона к медикам по поводу присасывания клещей обратились 2514 человек, сообщили в Роспотребнадзоре по Карелии.

За минувшую неделю в лечебно-профилактические учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 207 человек, включая 31 ребенка. В 2020 году этот показатель был 186 и 34. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 85 обращений, в том числе 12 детей (в 2020 году - 77 и 11 соответственно).

Всего с начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2514 человек, из них детей – 480. В Петрозаводске общее сисло обратившихся - 1344, включая 226 детей.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 12,5% от числа обратившихся, дети – 34,4%. В Петрозаводске эти показатели - 9,9% и 18,6% соответственно.

В вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Карелии провели исследования 2650 клещей на пораженность возбудителями инфекций. С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены 2 случая заболевания клещевого энцефалита у взрослых в Питкярантском районе и в Петрозаводске. За прошедшую неделю зарегистрирован 1 случай подозрения на клещевой боррелиоз (Суоярвский район).

Неделей ранее в Карелии от укусов клещей пострадали более 300 человек.