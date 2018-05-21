Клещи покусали уже больше 450 жителей Карелии

Обращения зарегистрировано в 13 административных районах из 18.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора, с начала сезона в лечебно-профилактические учреждения по поводу присасывания клещей обратилось 453 человека, в том числе 126 детей, что не превышает среднемноголетних значений. Напомним, первое в этом году обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 17 апреля, это произошло на территории п. Устье Нурмойла Олонецкого района.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 13 административных территориях республики: в Петрозаводске, Костомукше, Сортавальском, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Питкярантском, Пудожском, Сегежском и Суоярвском районах.

Роспотребнадзор напоминает, что в профилактике клещевых инфекций одним из важнейших направлений остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.