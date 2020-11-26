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"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности

Новости. Экономика
09:40, 27 Ноября 2020
фото: © "Костная клиника"
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При получении травмы важно оказание экстренной помощи.

А если откладывать лечение травмы как у детей, так и у взрослых, то впоследствии придётся иметь дело с серьёзными осложнениями и хронической формой. Что делать? На помощь приходят надёжные частные клиники, где можно безопасно и эффективно  лечиться,  наблюдаться, проходить своевременно диагностику, сдавать анализы, заботиться о здоровье близких.

Группа клиник "Клиники на Чайкиной" – "Костная клиника", "Фрау клиник" и детская клиника "Здравляндия" – на протяжении долгих лет отвечает высоким стандартам безопасности и ведут постоянный контроль за соблюдением санитарных норм.

Подробнее читайте здесь.

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