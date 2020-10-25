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"Клиники на Чайкиной" придут на помощь заболевшим

Новости. Общество
09:23, 26 Октября 2020
фото: © "Костная клиника"
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В надёжных частных клиниках можно безопасно и эффективно лечиться, наблюдаться, проходить своевременно диагностику и сдавать анализы.

Если откладывать лечение заболеваний и патологий у детей и взрослых, то впоследствии придётся иметь дело с серьёзными осложнениями и хронической формой. Что делать? На помощь приходят надёжные частные клиники, где можно безопасно и эффективно лечиться, наблюдаться, проходить своевременно диагностику и анализы, заботиться о здоровье близких.

Группа клиник "Клиники на Чайкиной" – "Костная клиника", "Фрау клиник" и детская клиника "Здравляндия" – на протяжении долгих лет отвечают высоким стандартам безопасности и ведут постоянный контроль за соблюдением санитарных норм.

О работе клиник рассказал главный врач группы клиник "Клиники на Чайкиной" Моэз Фаузи Баракат.

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