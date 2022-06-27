«Ключи Карелии» бесплатно покажут жителям республики

Специальные показы фильма Дарии да Консейсао «Ключи Карелии» пройдут для зрителей республики.

Как сообщили в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия», фильм, представленный на Петербургском международном экономическом форуме 2022, покажут в кинотеатрах республики.

«История, легенды, красота нашего края: следы легендарной Гипербореи, исконное старообрядческое православие», сообщили о фильме в паблике.

Специальные показы пройдут:

• 8 июля в 19:00 — в Молодежном центре в Сегеже

• 9 июля в 14:00 — в Городском центре культуры и досуга в Медвежьегорске

• 11 июля в 18:00 — в Петрозаводске в кинотеатре «Премьер» (ул. Правды, 38В)

Вход свободный.