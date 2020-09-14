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Книгу о природе Карелии презентовали в Норвегии

Новости. Культура
17:20, 15 Сентября 2020
фото: Lynn Moltzau
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Книга карельского автора Татьяны Дудиновой "Ладожский нерпенок Монтя" вышла в свет в издательстве "Петропресс" на шведском и норвежском языках, сообщили в АНО "Содействие".

Татьяна Дудинова, написала кнгигу о ладожском нерпенке Монте. В книге описаны многие животные и растения Севера, а также явления природы. 

С текстом сказочной истории познакомились дети в Швеции, Норвегии и России. Лучшие рисунки были отобраны и представлены в качестве иллюстраций, которые выполнили учащимися детской художественной школы Петрозаводска под руководством художника Нелли Григорьевой.

В Норвегии книга встречена с большим интересом. Презентация книги была дополнена выставкой картин художников Карелии о природе и совместной выставкой фотографий о природу норвежских и карельских фотографов.

Презентация книги, а также картин и фотографий в Швеции состоится уже в октябре 2020 года.

 

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