Когда откроются границы со странами Евросоюза: прогноз туроператоров

Россия с большой вероятностью может не войти в список стран, для которых ограничения на въезд в Евросоюз могут быть сняты с 1 июля.

Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Странам Евросоюза предложено совместно договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд могут быть сняты с 1 июля. Россия с большой вероятностью может не войти в этот список», – говорится в сообщении "Вестника АТОР".

Как это объясняют туроператоры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".