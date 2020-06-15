890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Петрозаводчанин собирает деньги для пенсионера, у которого на дороге сгорел автомобиль (ВИДЕО) 5
15.06.2020 15:33
Участник страшного ДТП в Петрозаводске скончался в больнице 2
Сегодня 10:04
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 1
Новое
Сегодня 12:30
Возобновились продажи в России самых дешевых иномарок 5
15.06.2020 16:25
Главное управление МЧС по Карелии возглавит новый руководитель 6
15.06.2020 14:39

Когда откроются границы со странами Евросоюза: прогноз туроператоров

Новости. Общество
09:01, 16 Июня 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Россия с большой вероятностью может не войти в список стран, для которых ограничения на въезд в Евросоюз могут быть сняты с 1 июля.

Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Странам Евросоюза предложено совместно договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд могут быть сняты с 1 июля. Россия с большой вероятностью может не войти в этот список», – говорится в сообщении "Вестника АТОР".

Как это объясняют туроператоры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ольга Михайловна
2020-06-16 10:20:09
Конечно не войдём в этот список, у нас ещё парад и голосование! Так что больных прибавится ,не то что сегодняшняя "прибавка",
Не понятна позиция верхов, неужели так важно сейчас подкрасить дома с одной стороны, пригласив сюда тысячи мигрантов, вряд ли их проверяли на вирус?! От вахтовиков и поступают сигналы о массовом заражении, потом это перенесется на местных жителей, ведь они ходят в магазины, по подъездам, где то живут,на вид грязные какие-то....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими устроили женщины в Карелии на ремонтируемом участке трассы
12.06.2020, 09:12
За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай
09.06.2020, 06:40
Владимир Путин перечислил проблемы Карелии
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 1
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 9
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 10
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»