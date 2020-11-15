Количество свободных коек для больных COVID-19 сократилось в клиниках Карелии

Согласно официальной статистике, за сутки произошло незначительное снижение количества свободных коек для пациентов с коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции снизилась за день на 1,3 процента, согласно данным на 16 ноября. Об этом сообщается в официальной статистике, опубликованной на столице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

Сегодня доля свободных коек для пациентов с COVID-19 составляет 38,1 процент. Вчера этот показатель был равен 39,4 процентам.

По информации на 16 ноября, коронавирусная инфекция в Карелии за сутки выявлена у еще 268 человек. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 10609 человек. За сутки умерли еще два человека с COVID-19. В итоге общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 72 человек.