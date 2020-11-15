Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматель с молочной лавкой на колесах нелегально торгует в Петрозаводске 19
15.11.2020 12:43
Главный терапевт Карелии рассказала, кто из больных коронавирусом нуждается в госпитализации 6
15.11.2020 14:58
Число заразившихся коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 268 1
Сегодня 08:57
Коронавирус унес еще две жизни в Карелии
Сегодня 08:58
Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать "новогодние огоньки" 1
15.11.2020 19:40
Журналисты НТВ нашли "коммунального монстра" в поселке Карелии (ВИДЕО) 8
15.11.2020 15:13

Количество свободных коек для больных COVID-19 сократилось в клиниках Карелии

Новости. Общество
09:23, 16 Ноября 2020
фото: © Илья Тимин
Загрузка...

Согласно официальной статистике, за сутки произошло незначительное снижение количества свободных коек для пациентов с коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции снизилась за день на 1,3 процента, согласно данным на 16 ноября. Об этом сообщается в официальной статистике, опубликованной на столице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова. 

Сегодня доля свободных коек для пациентов с COVID-19 составляет 38,1 процент. Вчера этот показатель был равен 39,4 процентам.

По информации на 16 ноября, коронавирусная инфекция в Карелии за сутки выявлена у еще 268 человек. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 10609 человек. За сутки умерли еще два человека с COVID-19. В итоге общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 72 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
13.11.2020, 19:54
Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Аналитика

13.11.2020 13:00
Капитал
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Почему все больше покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в компании "Баренц Групп".
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
13.11.2020 12:40
Когда лениться не грех
13.11.2020 12:30
"Карельский язык – наше общее наследство" 6
12.11.2020 09:18
"Зачистка перед выборами" 2
10.11.2020 15:37
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»