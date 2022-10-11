Количество свободных рабочих мест в Карелии за год выросло более чем на 20%

В Карелии на каждые 10 вакантных мест претендует 6 безработных.

Это меньше, чем год назад, когда данный показатель составлял 9 человек на 10 вакансий.

Такие подсчеты провел Карелиястат.

Потребность предприятий и организаций в работниках на конец сентября составила 9153 должности и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 20,8%.

В органах государственной службы занятости в первый месяц осени состояло на учёте 4456 человек со статусом безработного.