Количество свободных рабочих мест в Карелии за год выросло более чем на 20%

В Карелии на каждые 10 вакантных мест претендует 6 безработных.
Это меньше, чем год назад, когда данный показатель составлял 9 человек на 10 вакансий.
Такие подсчеты провел Карелиястат.
Потребность предприятий и организаций в работниках на конец сентября составила 9153 должности и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 20,8%.
В органах государственной службы занятости в первый месяц осени состояло на учёте 4456 человек со статусом безработного.
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