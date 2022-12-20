Количество вакансий с условием релокации резко выросло в Карелии 

Работодатели в 2022 году разместили в Карелии 120 вакансий, предполагающих переезд как внутри страны, так и за её пределы.

Это в 2 раза больше, чем в 2021 году.

Такой вывод следует из анализа объявлений о вакансиях в описании которых фигурировало слово «релокация» на сервисе по трудоустройству hh.ru.

Чаще всего релокацию предлагают ИТ и диджитал-специалистам, инженерным, строительным и производственным специалистам, маркетологам, а также HR-специалистам.