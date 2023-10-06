«Давка, драки, крики, слезы», - СМИ рассказали о багажном коллапсе во Внуково

В международном аэропорту Внуково произошел коллапс из-за поломки лент сдачи багажа.

В понедельник утром во Внуково сломались транспортные ленты на стойках регистрации. Пассажиры жаловались, что багаж из-за этого невозможно сдать.

По данным СМИ, коллапс начался около 5 часов утра. Поскольку транспортные ленты почему-то не работали (знакомая ситуация в понедельник), пассажиров отправляли самостоятельно сдавать чемоданы в секторе приема негабаритного багажа. Все чемоданы складывали в кучу, а пассажир, которому выдали бирку, должен был его найти и отнести к стойке, где наблюдались гигантские очереди, сообщает сетевое издание «Москвич Mag».

«Очередь огромная и никакой организации со стороны сотрудников аэропорта. Давка, драки, крики, слезы, дети, конфликты — полиция разнимает. Все опаздывают», — цитирует издание телеграм-канал «Осторожно, Москва», где ссылаются на очевидца.

Дополнительный стресс возникает из-за того, что многие боятся не успеть на рейс. Чтобы разобраться с чемоданами, нужно приезжать в аэропорт гораздо раньше. Но рейсы массово задерживаются, похоже, чтобы пассажиры успели. Судя по онлайн-табло Внуково, каждый рейс вылетает с опозданием на полчаса-час, но есть и те, которые опаздывают на три часа.

Проблемы подтвердили в пресс-службе аэропорта ТАСС. Там назвали ситуацию техническими неполадками. «Сейчас багаж принимается и выдается через негабарит. Принимаются все меры для устранения неисправности», — сказали там.

Прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.

В издании добавляют, что в аэропорту сообщили о том, что неполадки были устранены.

Фото: скриншот с видео: https://www.youtube.com