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"Коллекционер" украл у жительниц Карелии изделия из керамики и фарфора

Новости. Криминал
11:23, 16 Апреля 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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В полицию Олонецкого района с заявлениями о кражах обратились две женщины, сообщили в МВД Карелии.

В конце марта в полицию обратилась 56-летняя женщина и сообщила, что кто-то проник в ее дачный дом. Замок на двери оказался сорван, а из комнаты пропали фарфоровые и керамические статуэтки.

Вскоре аналогичное заявление поступило еще от одной пенсионерки. Из ее дома, правда, расположенного уже в другой деревне, тоже пропали старинные изделия из керамики и фарфора.

Подозреваемым оказался 34-летний житель Олонца. Мужчина дал признательные показания.

Как выяснилось, коллекционирование старинных изделий – его хобби, а также дополнительный заработок. Найденные вещи из фарфора и керамики он приводил в надлежащий вид, а затем продавал через интернет. 

Возбуждены уголовные дела.

Ранее петрозаводчанин украл автоприцеп из гаражного кооператива.

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Комментарии

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кир
2020-04-16 11:49:05
Все были на работе в бригадах коммунистического труда, а начальство за тебя, Ванька, решало твои проблемы. :)
Гость
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