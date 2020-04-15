"Коллекционер" украл у жительниц Карелии изделия из керамики и фарфора

В полицию Олонецкого района с заявлениями о кражах обратились две женщины, сообщили в МВД Карелии.

В конце марта в полицию обратилась 56-летняя женщина и сообщила, что кто-то проник в ее дачный дом. Замок на двери оказался сорван, а из комнаты пропали фарфоровые и керамические статуэтки.

Вскоре аналогичное заявление поступило еще от одной пенсионерки. Из ее дома, правда, расположенного уже в другой деревне, тоже пропали старинные изделия из керамики и фарфора.

Подозреваемым оказался 34-летний житель Олонца. Мужчина дал признательные показания.

Как выяснилось, коллекционирование старинных изделий – его хобби, а также дополнительный заработок. Найденные вещи из фарфора и керамики он приводил в надлежащий вид, а затем продавал через интернет.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее петрозаводчанин украл автоприцеп из гаражного кооператива.