Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Нарушение ПДД колонной мотоциклистов в Петрозаводске привело к ДТП в центре города.

Авария произошла в субботу на площади Гагарина.

Колонна мотоциклистов выезжала с площади на улицу Шотмана под зеленую стрелку светофора. Согласно ПДД, байкеры обязаны были пропустить поток автотранспорта, который приближался слева. Вместо этого от колонны отделился один из мотоциклистов, так называемый «отсекающий», и перегородил движение, чтобы все остальные могли беспрепятственно проехать.

В результате, водитель одного из автомобилей не успел затормозить и врезался в остановившуюся перед ним машину.

Видео ДТП с камеры компании «Ситилинк» размещено на странице «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.