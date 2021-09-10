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Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:47, 12 Сентября 2021
фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Нарушение ПДД колонной мотоциклистов в Петрозаводске привело к ДТП в центре города.

Авария произошла в субботу на площади Гагарина.

Колонна мотоциклистов выезжала с площади на улицу Шотмана под зеленую стрелку светофора. Согласно ПДД, байкеры обязаны были пропустить поток автотранспорта, который приближался слева. Вместо этого от колонны отделился один из мотоциклистов, так называемый «отсекающий», и перегородил движение, чтобы все остальные могли беспрепятственно проехать.

В результате, водитель одного из автомобилей не успел затормозить и врезался в остановившуюся перед ним машину. 

Видео ДТП с камеры компании «Ситилинк» размещено на странице «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Чёрствый
2021-09-12 10:27:56
Попробовал бы этот байкер в Финляндии так сделать, ему бы быстро штопор в задницу вставили, извините, и три раза прокрутили!
А здесь всё можно, страна "возможностей"!?!
Театраловед
2021-09-12 10:09:01
Какая прелесть :)
Олечка
2021-09-12 10:05:30
Эти байкеры,порой без мозгов, лезут везде со своими пробегами,о ПДД и не думают ...
Гость
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