Колыхматова сообщила о завершении голосования по благоустройству Петрозаводска

По словам мэра города, на республиканский отбор в Миннац Карелии направят пять проектов.

«Голосование за объекты программы поддержки местных инициатив, которые собираемся благоустроить в следующем году, закончилось», — сообщила в личном профиле мэр Петрозаводска.

По словам Инны Колыхматовой, на республиканский отбор в Миннац Карелии направят пять проектов, которые стали лидерами рейтинга:



— Благоустройство территории сквера Кинотеатра «Искра» (798 голосов);



— Благоустройство территории МОУ «Средняя школа № 2» (772 голоса);



— Благоустройство территории сквера Источник (667 голосов);



— Ремонт помещения ПМОО поддержки гражданских инициатив «Народный Совет Октябрьского района» по Советской улице, д. 35 (2 этап) (640 голосов);



— Благоустройство территории с устройством детской площадки в районе дома № 11 ул. Ровио (611 голосов).



«В этом году голосование проводилось только в онлайн-формате. Уверена, что в будущем его освоят все инициативные горожане, а пока — будем надеяться, что все проекты-победители пройдут республиканский этап!», — заключила Инна Колыхматова.