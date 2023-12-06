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Колыхматова сообщила о завершении голосования по благоустройству Петрозаводска

Новости. Общество
10:30, 10 Декабря 2023
фото: Инна Колыхматова / VK

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По словам мэра города, на республиканский отбор в Миннац Карелии направят пять проектов.

«Голосование за объекты программы поддержки местных инициатив, которые собираемся благоустроить в следующем году, закончилось», — сообщила в личном профиле мэр Петрозаводска.

По словам Инны Колыхматовой, на республиканский отбор в Миннац Карелии направят пять проектов, которые стали лидерами рейтинга:

— Благоустройство территории сквера Кинотеатра «Искра» (798 голосов);

— Благоустройство территории МОУ «Средняя школа № 2» (772 голоса);

— Благоустройство территории сквера Источник (667 голосов);

— Ремонт помещения ПМОО поддержки гражданских инициатив «Народный Совет Октябрьского района» по Советской улице, д. 35 (2 этап) (640 голосов);

— Благоустройство территории с устройством детской площадки в районе дома № 11 ул. Ровио (611 голосов).

«В этом году голосование проводилось только в онлайн-формате. Уверена, что в будущем его освоят все инициативные горожане, а пока — будем надеяться, что все проекты-победители пройдут республиканский этап!», — заключила Инна Колыхматова.

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