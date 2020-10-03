Команда Петрозаводска победила в традиционном республиканском кроссе

Пресс-центр мэрии карельской столицы рассказал о победе спортсменов из Петрозаводска в кроссе.

Команда Петрозаводска заняла первое место в республиканском легкоатлетическом кроссе, посвящённом памяти Аарне Кивекяса.

За сборную города бежали лыжники и легкоатлеты Климентий Агалаков, Эвелина Бочинская, Елизавета Ерохина, Наталья Киркина, Дмитрий Красномовец, Михаил Кузьмин, Диана Мусатова, Алина Путилина, Анастасия Теплякова и Наталья Ягелева.

Кросс прошёл на стадионе "Спартак". В составе сборных команд выступили около 200 бегунов. Старты проводились в семи возрастных группах на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров.

Ранее сообщалось, что волонтеры собрали 250 кг. мусора во время плоггинг-забега по парку Петрозаводска.