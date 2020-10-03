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Команда Петрозаводска победила в традиционном республиканском кроссе

Новости. Спорт
09:54, 04 Октября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Пресс-центр мэрии карельской столицы рассказал о победе спортсменов из Петрозаводска в кроссе.

Команда Петрозаводска заняла первое место в республиканском легкоатлетическом кроссе, посвящённом памяти Аарне Кивекяса.

За сборную города бежали лыжники и легкоатлеты Климентий Агалаков, Эвелина Бочинская, Елизавета Ерохина, Наталья Киркина, Дмитрий Красномовец, Михаил Кузьмин, Диана Мусатова, Алина Путилина, Анастасия Теплякова и Наталья Ягелева.

Кросс прошёл на стадионе "Спартак". В составе сборных команд выступили около 200 бегунов. Старты проводились в семи возрастных группах на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров. 

Ранее сообщалось, что волонтеры собрали 250 кг. мусора во время плоггинг-забега по парку Петрозаводска.

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