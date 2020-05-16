Командировочные в Карелию смогут заехать, предъявив отрицательный тест на коронавирус

Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новое требование к тем, кто приезжает в республику в командировку.

Как пояснил Артур Парфенчиков, те, кто приезжают в Карелию в командировку, отныне должны будут иметь отрицательные результаты тестов на коронавирус, полученные не более чем за 2 дня до прибытия в республику.

Напомним, что с 20 мая в Карелии будет разрешена работа объектов туристического показа на открытом воздухе для групп не более 10 человек при соблюдении социальной дистанции 4 метра и использовании средств индивидуальной защиты.