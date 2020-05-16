890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще одна пожилая женщина скончалась от пневмонии в Карелии 1
Сегодня 09:07
Пропавшего питерского дальнобойщика нашли в Карелии живым 1
Сегодня 09:20
Машинист РЖД, выезжавший за пределы Карелии, заболел коронавирусом 2
Сегодня 10:22

Командировочные в Карелию смогут заехать, предъявив отрицательный тест на коронавирус

Новости. Общество
16:34, 16 Мая 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новое требование к тем, кто приезжает в республику в командировку.

Как пояснил Артур Парфенчиков, те, кто приезжают в Карелию в командировку, отныне должны будут иметь отрицательные результаты тестов на коронавирус, полученные не более чем за 2 дня до прибытия в республику.

Напомним, что с 20 мая в Карелии будет разрешена работа объектов туристического показа на открытом воздухе для групп не более 10 человек при соблюдении социальной дистанции 4 метра и использовании средств индивидуальной защиты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня
09.05.2020, 15:50
В Петрозаводске пришлось вызывать полицию, чтобы медики сделали тест на Covid-19

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»