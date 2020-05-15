890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Врачам на карту поступила доплата до 100 тысяч и больше" 9
Сегодня 09:00
"Яша окончательно окружен, один взмах экскаватора, и ему конец" (ФОТОФАКТ) 13
Сегодня 10:00
В Карелии проводится конкурс для юных фотографов 3
15.05.2020 18:00

Туристические объекты на открытом воздухе откроют в Карелии с 20 мая

Новости. Общество
15:24, 16 Мая 2020
фото: правительство Карелии
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о постепенном снятии ограничительных мер в сфере туризма.

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне подписал распоряжение о дальнейшем снятии ограничительных мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса.

С 20 мая будет разрешена работа объектов туристического показа на открытом воздухе для групп не более 10 человек при соблюдении социальной дистанции 4 метра и использовании средств индивидуальной защиты, пояснил глава региона.

Напомним, с 18 мая в Петрозаводске разрешат работу троллейбусов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня
09.05.2020, 15:50
В Петрозаводске пришлось вызывать полицию, чтобы медики сделали тест на Covid-19

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»