Туристические объекты на открытом воздухе откроют в Карелии с 20 мая

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о постепенном снятии ограничительных мер в сфере туризма.
Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне подписал распоряжение о дальнейшем снятии ограничительных мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса.
С 20 мая будет разрешена работа объектов туристического показа на открытом воздухе для групп не более 10 человек при соблюдении социальной дистанции 4 метра и использовании средств индивидуальной защиты, пояснил глава региона.
Напомним, с 18 мая в Петрозаводске разрешат работу троллейбусов.
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