Туристические объекты на открытом воздухе откроют в Карелии с 20 мая

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о постепенном снятии ограничительных мер в сфере туризма.

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне подписал распоряжение о дальнейшем снятии ограничительных мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса.

С 20 мая будет разрешена работа объектов туристического показа на открытом воздухе для групп не более 10 человек при соблюдении социальной дистанции 4 метра и использовании средств индивидуальной защиты, пояснил глава региона.

Напомним, с 18 мая в Петрозаводске разрешат работу троллейбусов.