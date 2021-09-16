Командная работа: старые школы Петрозаводска капитально отремонтируют

Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский планируют привести в порядок городские школы.

Напомним, в минувшую среду Артур Парфенчиков и Владимир Любарский более полутора часов отвечали на вопросы как петрозаводчан, так и жителей других населенных пунктов республики. Учителя школы №25 Петрозаводска пожаловались на состояние здания своего учреждения, которое нуждается в капительном ремонте.

По словам главы Карелии, региональные власти с 2018 года пытаются комплексно заниматься вопросом наведения порядка в школах.

«Когда проехали по районам, то увидели, что школы и детские сады нуждаются в серьезном внимании. Понятно, все сразу осилить не могли. Начали с северных школ с утеплением фасадов (Чупа, Лоухи, Муезерка, Рабочеостровск). И сегодня многие сельские школ выглядят довольно неплохо. В прошлом году инкогнито проехал по петрозаводским школам. Остались сложные впечатления. Это крупные школы. Они требуют серьезных ресурсов. Но мы должны этим заниматься. И в рамках поручения президента мы обязаны уделить внимание прежде всего петрозаводским школам. Это дорогостоящие ремонты. И нам важно войти с ними в федеральную программу по капремонту школ. А сельские школы мы потихоньку доделаем», — отметил Артур Парфенчиков.

Республика уже выделила 72 млн рублей на проектирование капитальных работ в четырех школах, в том числе в Петрозаводске.

«Мы объехали с главой Петрозаводска учреждения, находящиеся в центре. Это история нашего города, это история нашего образования. Жаль, что не все школы сохранили. Вернуть к жизни их уже невозможно из-за изменившихся санитарных правил и норм. Наша задача — дать вторую жизнь сохранившимся школам. И мы этим будем заниматься», — сказал глава Карелии.

Напомним, перед прямой линией в Центр управления регионом поступило около 300 обращений. Еще несколько десятков вопросов пришло во время эфира, который транслировался на телеканале ОТР и в соцсети. Руководители республики и ее столицы не скрывали, что все проблемные вопросы они ежедневно обсуждают между собой. Поэтому во время прямой линии могли дополнить ответы друг друга, демонстрируя командную работу. Но что же сегодня беспокоит жителей республики больше всего? Подробнее читайте здесь.