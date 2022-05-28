Комфортная городская среда: завтра завершится голосование за территории для благоустройства в 2023 году

Жители Петрозаводска еще могут повлиять на итоги голосования по выбору территорий для благоустройства в 2023 году.

Голосование за общественные территории, которые предстоит благоустроить в 2023 году, завершится завтра, напомнили в администрации Петрозаводска.

Семь из 20 предложенных объектов в карельской столице будут включены в программу благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»).



Жители Петрозаводска в течение этого и следующего дня могут повлиять на итоги голосования.



Для того, чтобы поддержать любимый парк или сквер, необходимо перейти на единую платформу 10.gorodsreda.ru и авторизоваться через портал Госуслуг или по телефону.



Узнать о проектах, обратиться за помощью по вопросам участия в голосовании можно к волонтерам. Они работают вблизи крупных торговых центров, на городских субботниках и других массовых мероприятиях.