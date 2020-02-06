Комитет по бюджету и налогам поддержал инициативу депутатов погасить часть долгов медучреждений Карелии

Парламентский комитет по бюджету и налогам на заседании 7 февраля поддержал поправки в бюджет республики, сообщили в Заксобрании Карелии.

Поправки предусматривают выделение 100 млн рублей на погашение кредиторской задолженности государственных медицинских учреждений Карелии. Ранее с этой инициативой выступили депутаты от фракции "Единая Россия".



По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, 26 млн рублей из 100 млн рублей в первоочередном порядке планируется направить на погашение задолженности по налогам, еще 6,6 млн рублей – на оплату коммунальных услуг. Кроме того, 700 тысяч рублей предусматриваются на погашение задолженности по компенсационным выплатам работникам.



Оставшиеся 66 млн рублей, уточнил руководитель ведомства, направят на погашение кредиторской задолженности по лекарственным препаратам и расходным материалам.



В настоящее время общая кредиторская задолженность медучреждений республики составляет 204 млн рублей. По словам Михаила Охлопкова, сокращать задолженность планируется за счет субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования, экономии, жесткого анализа и контроля госзакупок.



"Глава Карелии и правительство республики нас услышали и поддержали в этом вопросе. Нам всем важно, чтобы больницы в Карелии нормально функционировали и имели возможность развиваться", – сказал депутат Николай Зайков.



Законопроект о внесении изменений в бюджет Республики Карелия на 2020 год Законодательное Собрание рассмотрит на внеочередном заседании 10 февраля.