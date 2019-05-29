Коммунальщики провели уроки в школах и детских садах Петрозаводска

Детям рассказали о процессах водоснабжения, водоотведения и многоступенчатой очистке воды.

В "РКС-Петрозаводск" всегда рады детям и молодежи, и не на словах, а на деле. Тому подтверждение экскурсии и уроки профориентации для старшеклассников, участие в городских мероприятиях и благотворительных акциях для детей, финансовая поддержка студентов.

Образование и воспитание будущего поколения – важные задачи для "РКС-Петрозаводск". Но как объяснить процессы водоснабжения, водоотведения, многоступенчатой очистки воды самым маленьким, тем, кто еще учится в начальной школе или детском саду? С этой непростой задачей "РКС-Петрозаводск" помогла справиться маленькая капелька воды, которая путешествует по нашему городу. Попадает из Онежского озера в каждую квартиру, преодолевает засоры, очищается, и возвращается в родную водную стихию. Ребята на протяжении всего занятия помогали капельке обойти все препятствия, и попасть даже на самые высокие этажи. В игровой форме сложная информация становится простой и веселой.

Доказательством интереса ребят к теме водоснабжения города стали многочисленные вопросы, смех и удивление, а также желание снова встретиться с забавной капелькой. По многочисленным пожеланиям, "РКС-Петрозаводск" проведет занимательные уроки в следующем учебном году. За информацией следите на сайте pks-vodokanal.ru и в популярных СМИ.

Спасибо учителям, которые пригласили РКС Петрозаводск в гости, и оставили отзывы после урока:

Елена Петровна Новикова, учитель 1В класса школы №48 - "Хочу выразить вам огромную благодарность за такой замечательный урок! Дети в полном восторге! Урок проведен в достаточно высоком темпе, рационально использована каждая минута. Он носил обучающий и развивающий характер. Материал урока был посилен и доступен для всех учащихся. Виды работ отвечали возрастным особенностям, что позволило активизировать их учебную деятельность, в результате чего учащиеся были не пассивными слушателями, а активными участниками. Ещё раз спасибо!"

Елена Сергеевна Гринькова, учитель 3А класса школы №7 - "Ребята узнали, как вода приходит в дом и уходит, об очистке воды. Игровое упражнение очень понравилось детям! Работа была построена методически грамотно живо и познавательно. Спасибо!"

Евгения Викторовна Зайцева, учитель 1В класса школа №48 - "Интересно, познавательно, доступно, динамично и весело. Спасибо за умение говорить на понятном для детей языке о важном в нашей жизни".

Надежда Анатольевна Шарапова, учитель 1Б класса лицея №40 - "Ребята не только узнали много нового, но и сами проводили опыты, наблюдения, сравнивали и делали выводы. Ребят порадовали и подарки, которые они получили в конце занятия. Организатор занятия сумела так построить работу, что интерес и внимание были у первоклассников на протяжении всего урока. Большое спасибо. Надеемся на продолжение сотрудничества!"