Коммунальщики вернули воду в дома сегежан, которые с ночи остались без водоснабжения

Коммунальщики устранили аварию на сетях.

О восстановлении водоснабжения в Сегеже сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Сегежского округа Марина Гусева.



По словам главы округа водоснабжение домов № 5 и № 6 на Бульвар Советов было восстановлено в 12.30.



Марина Гусева поблагодарила аварийную бригаду за оперативную работу.

Напомним, холодное водоснабжение было отключено накануне, 2 ноября, в 23.00 из-за аварии на сетях. К устранению аварии бригада приступила в в воскресенье, 3 ноября, в 8 часов утра. Для жителей отключенных домов организовали подвоз воды.