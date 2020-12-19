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Коммунальщиков в Карелии призывают сносить снежные горки, с которых дети выкатываются на дороги

Новости. Общество
16:22, 20 Декабря 2020
фото: страница "Волонтерский отряд г.Пудожа "ЛИГА ДОБРА" Вконтакте
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Волонтеры движения "Лига добра" совместно в Госавтоинспекцией провели в Пудоже акцию "Снежный патруль", чтобы предупредить об опасности снежных горок, с которых катаются дети.

Об этом рассказали волонтеры "Лиги добра" на своей странице Вконтакте.

На центральной улице города, где расположен главный снежный городок, участники акции рассказывали пешеходам, какие опасности могут представлять стихийные горки, которые дети самовольно устраивают вблизи проезжей части.

"Ребятам и взрослым объясняли, что детская забава в таких опасных местах может обернуться трагедией: юный пешеход может оказаться под колесами автомобиля", - сообщили в ГИБДД.

Волонтеры призвали участников движения незамедлительно сообщать об опасных горках в Госавтоинспекцию и коммунальные организации, чтобы они своевременно ликвидировали такие места развлечений.

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