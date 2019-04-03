Компания "Автоспецтранс" объяснила, почему Сортавала завалена мусором

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Региональный оператор ООО "Автоспецтранс" ответил на жалобы жителей Сортавалы о неубранном мусоре в городе.
Ранее жители Сортавалы обратились в редакцию "Столицы на Онего" и прислали фото, на которых запечатлели горы мусора в городе.
На публикацию ответил региональный оператор ООО "Автоспецтранс", который пообещал, что весь мусор будет убран в ближайшее время.
Такая ситуация сложилась, по словам регоператора, из-за смены подрядчика.
"С 1 апреля транспортированием ТКО в Сортавальском районе занимается ООО "КПК". Региональный оператор ООО "Автоспецтранс" заключил договор с победителем аукциона на 4 года. Первоочередная задача нового исполнителя коммунальной услуги – установить порядка 300 контейнеров в местах накопления ТКО, так как прежний - ООО "Спецтранс" - вывез свое оборудование 31 марта".
То есть попросту Сортавалу оставили без мусорных контейнеров.
"На данный момент установка контейнеров в Сортавала и населенных пунктах района завершается, - заверили в компании "Автоспецтранс", - до момента установки контейнеров жители складировали мусор в местах накопления ТКО. Накопленные ТКО за период с 31 марта по 3 апреля будут вывезены новым оператором. Работа по приведению в порядок контейнерных площадок ведется непрерывно".
Регоператор сообщает, что жители города Сортавала и района могут обращаться по всем вопросам предоставления коммунальной услуги по вывозу мусора в ООО "Кандалакшская перерабатывающая компания" по телефону 8-921-015-04-13.
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