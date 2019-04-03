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Новости. Общество
12:08, 03 Апреля 2019
фото: ООО "Автоспецтранс"

Компания "Автоспецтранс" объяснила, почему Сортавала завалена мусором

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Региональный оператор ООО "Автоспецтранс" ответил на жалобы жителей Сортавалы о неубранном мусоре в городе.

Ранее жители Сортавалы обратились в редакцию "Столицы на Онего" и прислали фото, на которых запечатлели горы мусора в городе.

На публикацию ответил региональный оператор ООО "Автоспецтранс", который пообещал, что весь мусор будет убран в ближайшее время.

Такая ситуация сложилась, по словам регоператора, из-за смены подрядчика.

"С 1 апреля транспортированием ТКО в Сортавальском районе занимается ООО "КПК". Региональный оператор ООО "Автоспецтранс" заключил договор с победителем аукциона на 4 года. Первоочередная задача нового исполнителя коммунальной услуги – установить порядка 300 контейнеров в местах накопления ТКО, так как прежний - ООО "Спецтранс" - вывез свое оборудование 31 марта".

То есть попросту Сортавалу оставили без мусорных контейнеров.

"На данный момент установка контейнеров в Сортавала и населенных пунктах района завершается, - заверили в компании "Автоспецтранс", - до момента установки контейнеров жители складировали мусор в местах накопления ТКО. Накопленные ТКО за период с 31 марта по 3 апреля будут вывезены новым оператором. Работа по приведению в порядок контейнерных площадок ведется непрерывно".

Регоператор сообщает, что жители города Сортавала и района могут обращаться по всем вопросам предоставления коммунальной услуги по вывозу мусора в ООО "Кандалакшская перерабатывающая компания" по телефону 8-921-015-04-13.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-04-03 12:20:23
Всего-то и делов. Просто не жрать и не срать надо было жителям три дня.
Мизантроп
2019-04-03 12:44:54
Неравнодушный, )))) Плохо у нас еще с оповещением в селах. Плюсую.
zanoza
2019-04-03 12:18:59
А устанавливать контейнеры и параллельно вывозить мусор нельзя? Сказочники! Полный бред несут!Ё Это наказанье ,а не Регоператор!
Изя
2019-04-03 12:18:23
Видно , читает дирррректор этой конторы Ст.на Онего , даже пытается что то вразумительное пояснить . От того меньше мусора в Сортавале не стало . :)
Гость
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